У ПАР, у одній з церков Йоганнесбурга невідомі намагались захопити заручників. В результаті нападу загинули щонайменше 5 людей, ще 6 – поранені. Поліція затримала понад 40 осіб.

П'ятьох людей застрелили

Напад здійснили у храмі Пресвятої Богородиці, що належить п'ятдесятникам. Про це інформує The Guardian.

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Тіла загиблих виявили у двох автомобілях – вони були спалені. За попередньою версією, їх застрелили. Одним з убитих був охоронець.

Наразі правоохоронці не повідомляють, скільки осіб їм вдалось визволити. Проте мовиться про чоловіків, жінок та дітей, які проживали у приміщенні церкви.

Це, ймовірно, розбірки між членами церковної громади

За попередньою інформацією, серед заарештованих є співробітники поліції та виправних установ. У них вилучили багато зброї – понад 30 одиниць. Причиною такої кривавої розправи у поліції назвали можливий конфлікт між учасниками церковної громади.