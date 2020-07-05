Вбивство співака в Ефіопії: у масових протестах загинули 166 осіб – фото, відео
В Ефіопії вже кілька днів тривають протести через вбиство музиканта та політичного активіста Хачалу Гундессаа. За цей час в заворушеннях загинули щонайменше 166 людей.
145 цивільних та 11 співробітників безпеки загинули в регіоні Оромія. Окрім цього, 10 смертей зафіксували у столиці країни Аддис-Абебі. Про це пише The Guаrdian з посиланням на поліцію.
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Люди загинули під час операцій сил безпеки проти демонстрантів, а також в сутичках між різними етнічними групами.
Силовики й правоохоронці заарештували більше ніж тисячу осіб, зокрема й відомих опозиційних діячів, до прикладу, колишнього медіамагната Джавара Мохаммеда.
Поліція також заявила, що заворушення в регіоні Оромія вже повністю припинені.
Уряд в Аддис-Абебі відреагував на протести відключенням інтернету. Крім того, кілька днів не працювали магазини та органи влади.
Вбиство співака в Ефіопії: що відомо
- 29 червня ввечері стало відомо про вбивство відомого музиканта, співака і політичного активіста 36-річного Хаакаалуу Хундессаа. Його застрелили в Аддис-Абебі, столиці Ефіопії.
- Він був знаковою фігурою для етнічної групи оромо, адже боровся за їхні права.
- Виступи та популярність Хундессаа були одним із важливих факторів впливу на реформу влади в Ефіопії у 2018 – 2019 роках.