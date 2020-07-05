В Ефіопії вже кілька днів тривають протести через вбиство музиканта та політичного активіста Хачалу Гундессаа. За цей час в заворушеннях загинули щонайменше 166 людей.

145 цивільних та 11 співробітників безпеки загинули в регіоні Оромія. Окрім цього, 10 смертей зафіксували у столиці країни Аддис-Абебі. Про це пише The Guаrdian з посиланням на поліцію.

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Люди загинули під час операцій сил безпеки проти демонстрантів, а також в сутичках між різними етнічними групами.

Силовики й правоохоронці заарештували більше ніж тисячу осіб, зокрема й відомих опозиційних діячів, до прикладу, колишнього медіамагната Джавара Мохаммеда.

Поліція також заявила, що заворушення в регіоні Оромія вже повністю припинені.

Уряд в Аддис-Абебі відреагував на протести відключенням інтернету. Крім того, кілька днів не працювали магазини та органи влади.

Oromo Protest in Toronto, Canada, Oromo people are protesting around the world for the genocide that is going in the Oromia region. The Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Is killing the Oromo People. He jailed a lot of Oromo activistis. #OromoProtests #OromoRevolution pic.twitter.com/dR7ejpBzjk — Huda Shafi (@HudaShafi4) July 4, 2020

I’m tireeeeeed! I’m tired of Oromo people being killed, I’m tired of Oromo people being oppressed in their own land, I’m tired of Oromo people being imprisoned for fighting for their freedom! Our voice will be heard!

#haacaaluuhundeessaa #oromo #oromoprotests #oromorevolution pic.twitter.com/kNDsWqWMug — Mahdi Moussa (@M_America24) July 2, 2020

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