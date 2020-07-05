Убийство певца в Эфиопии: в массовых протестах погибли 166 человек – фото, видео
В Эфиопии уже несколько дней продолжаются протесты из-за убийства музыканта и политического активиста Хачалу Гундессаа. За это время в беспорядках погибли не менее 166 человек.
145 гражданских и 11 сотрудников безопасности погибли в регионе Оромия. Кроме этого, 10 смертей зафиксировали в столице страны Аддис-Абебе. Об этом пишет The Guаrdian со ссылкой на полицию.
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Люди погибли во время операций сил безопасности против демонстрантов, а также в стычках между различными этническими группами.
Силовики и правоохранители арестовали более тысячи человек, в том числе известных оппозиционных деятелей, к примеру, бывшего медиамагната Джавара Мохаммеда.
Полиция также заявила, что беспорядки в регионе Оромия уже полностью прекращены.
Правительство в Аддис-Абебе отреагировало на протесты отключением интернета. Кроме того, несколько дней не работали магазины и органы власти.
Убийство певца в Эфиопии: что известно
- 29 июня вечером стало известно об убийстве известного музыканта, певца и политического активиста 36-летнего Хаакаалуу Хундессаа. Его застрелили в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.
- Он был знаковой фигурой для этнической группы оромо, ведь боролся за их права.
- Выступления и популярность Хундессаа были одним из важных факторов влияния на реформу власти в Эфиопии в 2018 – 2019 годах.