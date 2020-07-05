В Эфиопии уже несколько дней продолжаются протесты из-за убийства музыканта и политического активиста Хачалу Гундессаа. За это время в беспорядках погибли не менее 166 человек.

145 гражданских и 11 сотрудников безопасности погибли в регионе Оромия. Кроме этого, 10 смертей зафиксировали в столице страны Аддис-Абебе. Об этом пишет The Guаrdian со ссылкой на полицию.

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Люди погибли во время операций сил безопасности против демонстрантов, а также в стычках между различными этническими группами.

Силовики и правоохранители арестовали более тысячи человек, в том числе известных оппозиционных деятелей, к примеру, бывшего медиамагната Джавара Мохаммеда.

Полиция также заявила, что беспорядки в регионе Оромия уже полностью прекращены.

Правительство в Аддис-Абебе отреагировало на протесты отключением интернета. Кроме того, несколько дней не работали магазины и органы власти.

Oromo Protest in Toronto, Canada, Oromo people are protesting around the world for the genocide that is going in the Oromia region. The Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Is killing the Oromo People. He jailed a lot of Oromo activistis. #OromoProtests #OromoRevolution pic.twitter.com/dR7ejpBzjk — Huda Shafi (@HudaShafi4) July 4, 2020

I’m tireeeeeed! I’m tired of Oromo people being killed, I’m tired of Oromo people being oppressed in their own land, I’m tired of Oromo people being imprisoned for fighting for their freedom! Our voice will be heard!

#haacaaluuhundeessaa #oromo #oromoprotests #oromorevolution pic.twitter.com/kNDsWqWMug — Mahdi Moussa (@M_America24) July 2, 2020

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