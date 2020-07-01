Масштабные протесты, теракты, выключен интернет: Эфиопию возмутило убийство популярного певца
Массовые беспорядки, антиправительственные протесты, теракты со многими погибшими, драки с полицией и так далее – все это началось в Эфиопии 30 июня после убийства популярного певца Хаакаалуу Хундессаа, который боролся за права народа оромо.
О том, как в Эфиопии развернулись массовые протесты на этнической почве, рассказали в CNN и местных африканских изданиях.
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Убийство популярного певца Хаакаалуу Хундессаа
29 июня вечером появилась информация об убийстве известного музыканта, певца и политического активиста 36-летнего Хаакаалуу Хундессаа. Его застрелили в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.
Несмотря на то, что полиция задержала нескольких подозреваемых, люди весть о смерти любимца встретили с возмущением.
Дело в том, что Хундессаа – знаковая фигура для этнической группы оромо. Он боролся за их права. Его выступления и популярность были одним из важных факторов влияния на реформу власти в Эфиопии в 2018 – 2019 годах.
Массовые протесты народности оромо
30 июня в интернете начали распространяться призывы к протестам и восстаниям.
Многие люди, особенно молодые, среди которых Хундессаа был очень популярным, с самого утра вышли на улицы ряда городов. Они жгли шины, скандировали антиправительственные лозунги, дрались с полицией.
Власти отреагировали традиционно – отключением интернета (такое уже делали во время протестов 2018, 2019). Соответственно, доступ к новостям у людей сейчас фактически отсутствует.
Теракты в Аддис-Абебе
В тот же день, 30 июня, в Аддис-Абебе прогремели три взрыва.
Местная полиция признает, что есть много жертв, но не говорит, сколько именно. Мол, погибли и гражданские, и те, кто закладывал взрывчатку.
Известно также, что арестовали оппозиционера и владельца ряда СМИ Джавара Мухаммеда, а во время ареста убили полицейского.