Массовые беспорядки, антиправительственные протесты, теракты со многими погибшими, драки с полицией и так далее – все это началось в Эфиопии 30 июня после убийства популярного певца Хаакаалуу Хундессаа, который боролся за права народа оромо.

О том, как в Эфиопии развернулись массовые протесты на этнической почве, рассказали в CNN и местных африканских изданиях.

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Убийство популярного певца Хаакаалуу Хундессаа

29 июня вечером появилась информация об убийстве известного музыканта, певца и политического активиста 36-летнего Хаакаалуу Хундессаа. Его застрелили в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.

Несмотря на то, что полиция задержала нескольких подозреваемых, люди весть о смерти любимца встретили с возмущением.

Дело в том, что Хундессаа – знаковая фигура для этнической группы оромо . Он боролся за их права. Его выступления и популярность были одним из важных факторов влияния на реформу власти в Эфиопии в 2018 – 2019 годах.

Оромо – народ в Эфиопии и других странах Африки. В общем их численность оценивается в 25 миллионов, примерно 17 из которых обитают именно в Эфиопии. И это более 32% населения страны. Однако господствующее во всех отношениях положение в Эфиопии занимает народ амхара, который также составляет примерно 30% населения.

Массовые протесты народности оромо

30 июня в интернете начали распространяться призывы к протестам и восстаниям .

Многие люди, особенно молодые, среди которых Хундессаа был очень популярным, с самого утра вышли на улицы ряда городов. Они жгли шины, скандировали антиправительственные лозунги, дрались с полицией.

Власти отреагировали традиционно – отключением интернета (такое уже делали во время протестов 2018, 2019). Соответственно, доступ к новостям у людей сейчас фактически отсутствует.

Добавим, что выключить интернет для власти Эфиопии – не проблема, ведь Ethio Telecom, единственный поставщик телекоммуникационных услуг в стране, является государственной монополией.

Теракты в Аддис-Абебе

В тот же день, 30 июня, в Аддис-Абебе прогремели три взрыва.

Местная полиция признает, что есть много жертв, но не говорит, сколько именно. Мол, погибли и гражданские, и те, кто закладывал взрывчатку.

Известно также, что арестовали оппозиционера и владельца ряда СМИ Джавара Мухаммеда, а во время ареста убили полицейского.

#BREAKING В Аддис-Абебе и других частях Эфиопии в настоящее время проходят массовые акции протеста после того, как известный певец был убит вчера вечером в Аддис-Абебе. Песни Хундессы на языке оромо звучали во время протестов, которые привели к отставке бывшего правительства. pic.twitter.com/Hg9CCQaspX - Маулиид Хаджи Абди (@MowliidHaji) 30 июня 2020 г.