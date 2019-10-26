В Эфиопии продолжаются кровавые протесты против Нобелевского лауреата мира

В столице Эфиопии Адис-Абебе из-за столкновений с полицией во время массовых беспорядков погибло семьдесят человек, пятеро из них – правоохранители.

А вышли митингующие против действующего премьера Абия Ахмеда Али после того, как местный активист Джавар Мухаммед обвинил чиновника в диктаторстве.

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Активист также утверждал, что ему угрожали. В министерстве обороны Эфиопии заявили, что для установления порядка силовиков перебрасывают в семь населенных пунктов.



Митингующие вышли против действующего премьера Абия Ахмеда Али

Напомним, две недели назад премьеру Абию Ахмеду Али присудили Нобелевскую премию мира за урегулирование кровавого противостояния на границе с соседним государством Эритрея.

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