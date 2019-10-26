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      В Ефіопії тривають криваві протести проти Нобелівського лауреата миру

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      В Ефіопії тривають криваві протести проти
      В Ефіопії тривають криваві протести проти / qz.com

      У столиці Ефіопії Адіс-Абебі через сутички з поліцією під час масових заворушень загинуло сімдесят людей, п'ятеро з них – правоохоронці.

      А вийшли мітингувальники проти чинного прем'єра Абія Ахмеда Алі після того, як місцевий активіст Джавар Мухаммед звинуватив посадовця у диктаторстві.

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      Активіст також стверджував, що йому погрожували. У міністерстві оборони Ефіопії заявили, що встановлення порядку перекидають силовиків у сім населених пунктів.


      Мітингувальники вийшли проти чинного прем'єра Абія Ахмеда Алі

      Нагадаємо, два тижні тому прем'єру Абію Ахмеду Алі присудили Нобелівську премію миру – за врегулювання кривавого протистояння на кордоні з сусідньою державою Еритрея.

      Дивіться відео: що відбувається в Ефіопії

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Протести Нобелівська премія Жертви
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