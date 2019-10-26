В Ефіопії тривають криваві протести проти Нобелівського лауреата миру
У столиці Ефіопії Адіс-Абебі через сутички з поліцією під час масових заворушень загинуло сімдесят людей, п'ятеро з них – правоохоронці.
А вийшли мітингувальники проти чинного прем'єра Абія Ахмеда Алі після того, як місцевий активіст Джавар Мухаммед звинуватив посадовця у диктаторстві.
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Активіст також стверджував, що йому погрожували. У міністерстві оборони Ефіопії заявили, що встановлення порядку перекидають силовиків у сім населених пунктів.
Мітингувальники вийшли проти чинного прем'єра Абія Ахмеда Алі
Нагадаємо, два тижні тому прем'єру Абію Ахмеду Алі присудили Нобелівську премію миру – за врегулювання кривавого протистояння на кордоні з сусідньою державою Еритрея.
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