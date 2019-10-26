В Ефіопії тривають криваві протести проти Нобелівського лауреата миру

У столиці Ефіопії Адіс-Абебі через сутички з поліцією під час масових заворушень загинуло сімдесят людей, п'ятеро з них – правоохоронці.

А вийшли мітингувальники проти чинного прем'єра Абія Ахмеда Алі після того, як місцевий активіст Джавар Мухаммед звинуватив посадовця у диктаторстві.

Читайте також: Вперше в історії на протест у Чилі вийшли понад мільйон людей: фото, відео

Активіст також стверджував, що йому погрожували. У міністерстві оборони Ефіопії заявили, що встановлення порядку перекидають силовиків у сім населених пунктів.



Мітингувальники вийшли проти чинного прем'єра Абія Ахмеда Алі

Нагадаємо, два тижні тому прем'єру Абію Ахмеду Алі присудили Нобелівську премію миру – за врегулювання кривавого протистояння на кордоні з сусідньою державою Еритрея.

Дивіться відео: що відбувається в Ефіопії