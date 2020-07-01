Масові заворушення, антиурядові протести, теракти з багатьма загиблими, бійки з поліцією тощо – все це почалося в Ефіопії 30 червня після вбивства популярного співака Хаакаалуу Хундессаа, який боровся за права народу оромо.

Про те, як в Ефіопії розгорнулися масові протести на етнічному грунті, розповіли у CNN та місцевих африканських виданнях.

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Вбивство популярного співака Хаакаалуу Хундессаа

29 червня ввечері з'явилася інформація про вбивство відомого музиканта, співака і політичного активіста 36-річного Хаакаалуу Хундессаа. Його застрелили в Аддис-Абебі, столиці Ефіопії.

Попри те, що поліція затримала кількох підозрюваних, люди звістку про смерть улюбленця зустріли з обуренням.

Річ у тім, що Хундессаа – знакова фігура для етнічної групи оромо. Він боровся за їхні права. Його виступи та популярність були одним із важливих факторів впливу на реформу влади в Ефіопії у 2018 – 2019 роках.

Оромо – народ в Ефіопії та деяких інших країнах Африки. Загалом їхню чисельність оцінюють у 25 мільйонів, приблизно 17 з яких мешкають саме в Ефіопії. І це понад 32% населення країни. Однак панівне становище в Ефіопії займає народ амхара, який також становить приблизно 30% населення.

Масові заворушення народності оромо

30 червня в інтернеті почали ширитися заклики до протестів та повстань.

Багато людей, особливо молоді, серед якої Хундессаа був дуже популярним, з самого ранку вийшли на вулиці низки міст. Вони палили шини, скандували антиурядові гасла, билися з поліцією.

Влада відреагувала традиційно – відключенням інтернету (таке вже робили під час протестів 2018, 2019 років). Відповідно, доступ до новин у людей зараз фактично відсутній.

Додамо, що вимкнути інтернет для влади Ефіопії – не проблема, адже Ethio Telecom, єдиний постачальник телекомунікаційних послуг в країні, є державною монополією.

Теракти в Аддис-Абебі

Того ж дня, 30 червня, в Аддіс-Абебі прогриміли три вибухи.

Місцева поліція визнає, що є багато жертв, але не каже, скільки саме. Мовляв, загинули і цивільні, і ті, хто закладав вибухівку.

Відомо також, що арештували опозиціонера і власника низки ЗМІ Джавара Мухаммеда, а під час арешту вбили поліцейського.

#BREAKING: #Ethiopia shuts down Internet services after protests linked to the killing of the prominent artist Hacalu Hundeesa erupted in parts of the capital #AddisAbaba. pic.twitter.com/RQZC0J11SO — Somalia Latest News (@NaziifAbdullahi) June 30, 2020

#BREAKING Massive protests are currently going on in Addis Ababa & other parts of Ethiopia after a well-known singer was murdered last night in Addis Ababa. Hundessa's songs are in the Oromo language were played during the protests that led to the resignation of the former gov’t. pic.twitter.com/Hg9CCQaspX — Mowliid Haji Abdi (@MowliidHaji) June 30, 2020