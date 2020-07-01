Масштабні протести, теракти, вимкнений інтернет: Ефіопію збурило вбивство популярного співака
Масові заворушення, антиурядові протести, теракти з багатьма загиблими, бійки з поліцією тощо – все це почалося в Ефіопії 30 червня після вбивства популярного співака Хаакаалуу Хундессаа, який боровся за права народу оромо.
Про те, як в Ефіопії розгорнулися масові протести на етнічному грунті, розповіли у CNN та місцевих африканських виданнях.
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Вбивство популярного співака Хаакаалуу Хундессаа
29 червня ввечері з'явилася інформація про вбивство відомого музиканта, співака і політичного активіста 36-річного Хаакаалуу Хундессаа. Його застрелили в Аддис-Абебі, столиці Ефіопії.
Попри те, що поліція затримала кількох підозрюваних, люди звістку про смерть улюбленця зустріли з обуренням.
Річ у тім, що Хундессаа – знакова фігура для етнічної групи оромо. Він боровся за їхні права. Його виступи та популярність були одним із важливих факторів впливу на реформу влади в Ефіопії у 2018 – 2019 роках.
Масові заворушення народності оромо
30 червня в інтернеті почали ширитися заклики до протестів та повстань.
Багато людей, особливо молоді, серед якої Хундессаа був дуже популярним, з самого ранку вийшли на вулиці низки міст. Вони палили шини, скандували антиурядові гасла, билися з поліцією.
Влада відреагувала традиційно – відключенням інтернету (таке вже робили під час протестів 2018, 2019 років). Відповідно, доступ до новин у людей зараз фактично відсутній.
Теракти в Аддис-Абебі
Того ж дня, 30 червня, в Аддіс-Абебі прогриміли три вибухи.
Місцева поліція визнає, що є багато жертв, але не каже, скільки саме. Мовляв, загинули і цивільні, і ті, хто закладав вибухівку.
Відомо також, що арештували опозиціонера і власника низки ЗМІ Джавара Мухаммеда, а під час арешту вбили поліцейського.