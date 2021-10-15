В ЮАР ветераны взяли в заложники министров

В ЮАР ветераны войны взяли в заложники двоих министров. Чиновников освободили после спецоперации полиции, в результате задержали 56 человек.

Министр обороны Танди Модисе и министр президентской канцелярии Мондли Гунгубеле встречались с ветеранами войны за независимость в одном из отелей Претории.

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Ветераны настаивали на финансовой поддержке правительства

Одним из требований ветеранов было оказание финансовой помощи, однако чиновники навстречу не пошли, и их собеседники взяли их в заложники.

Когда мы уже шли к двери со встречи, нам перекрыли дорогу. Уже тогда мы поняли, что будем в заложниках,

– сказал Гунгубеле.

В плену министры находились около 3 часов. Во время операции по освобождению ранения получили три человека, 56 – задержали. Состояние здоровья чиновников – удовлетворительное.

Летом в ЮАР продолжались масштабные протесты

Отметим, что летом 2021 года в ЮАР вспыхнули мощные протесты. Люди выходили в поддержку бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Он сдался полиции для отбывания 15-месячного наказания за неуважение к суду.

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В столкновениях погибли около 200 человек, еще больше 2 с половиной тысяч – были задержаны.