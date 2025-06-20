Однако оккупанты пытаются форсировать Днепр и переправляться на правый берег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Какая ситуация на островах

Представитель Сил обороны Юга объясняет, что большая часть линии боестолкновения проходит именно по Днепру. Россияне постоянно пытаются форсировать реку и для того, чтобы укрепить украинскую оборону нашим защитникам необходимы речные мины. Сейчас ситуация на островах довольно непростая.

Враг, пользуясь тем, что очень разветвленная и большая система этих островов пытается незаметно осуществить форсирование, переправу на один из островов, в частности в южной части этой островной зоны,

– рассказывает Волошин.

Он отмечает, что речь идет, в частности, об островах Козулиский, Нестрига, Бугаз и Забич. По словам Волошина, там россияне пытаются захватить определенный плацдарм. Однако украинские Силы обороны не впускают туда оккупантов и уничтожают их.

Кроме этого, российские военные пытаются подойти к району Антоновских мостов, потому что там самая узкая переправа через Днепр. Однако украинские военные не дают им этого сделать, ежедневно продолжаются боевые столкновения.

Ранее Волошин также сообщил, что на южном направлении фронта осложняется ситуация. Там количество российских атак и штурмов выросло на треть.