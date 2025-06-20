Проте окупанти намагаються форсувати Дніпро та переправлятися на правий берег. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на островах

Речник Сил оборони Півдня пояснює, що велика частина лінії боєзіткнення проходить саме по Дніпру. Росіяни постійно намагаються форсувати річку і для того, щоб зміцнити українську оборону нашим захисникам необхідні річкові міни. Наразі ситуація на островах є доволі непростою.

Ворог, користуючись тим, що дуже розгалужена і велика система цих островів намагається непомітно здійснити форсування, переправу на один з островів, зокрема в південній частині цієї острівної зони,

– розповідає Волошин.

Він зазначає, що мова йде, зокрема, про острови Козулиський, Нестрига, Бугаз та Забич. За словами Волошина, там росіяни намагаються захопити певний плацдарм. Проте українські Сили оборони не впускають туди окупантів та знищують їх.

Окрім цього, російські військові намагаються підійти до району Антонівських мостів, тому що там найвужча переправа через Дніпро. Проте українські військові не дають їм цього зробити, щодня тривають бойові зіткнення.

Раніше Волошин також повідомив, що на південному напрямку фронту ускладнюється ситуація. Там кількість російських атак і штурмів зросла на третину.