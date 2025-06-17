Бійці поділилися відповідним відео. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 40 окрему бригаду берегової оборони.

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Як морпіхи ЗСУ знищили ворога

В офіційному каналі 40 окремої бригади берегової оборони опублікували відео ліквідації російських загарбників, які намагалися висадитися на островах Херсонщини.

Ворог намагався висадитися на островах Херсонщини. Вважали, що проскочать, але бійці другого батальйону 40 ОБрБО бачать кожен метр цієї землі,

– розповіли захисники.

Українські морпіхи ліквідували загарбників: дивіться відео 40 ОБрБО

Нагадаємо, що на Півдні країни ЗСУ розбили ворожу колону техніки 7 червня. Втрати ворога становили 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Тим часом на Херсонському напрямку ситуація залишається напруженою. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар "Осман" Бунятов зазначив, що на острови постійно лізе ворожа піхота, намагаючись розхитати ситуацію та створити додаткову напругу на лінії зіткнення.