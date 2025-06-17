Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Карта бойових дій на 17.06.2025

Напередодні, 16 червня, окупанти завдали по території України 2 ракетних і 56 авіаційних ударів, застосували 5 ракет і скинули 110 керованих авіаційних бомб. Окрім того, залучили для ураження 3226 дронів-камікадзе та здійснили 5481 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема, 96 – із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Хотінь, Кияниця, Яблунівка Сумської області; Шахове Донецької області; Маліївка Дніпропетровської області; Малинівка, Ольгівське, Гуляйполе, Березове, Мала Токмачка, Кам’янське, Новоселівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів і один інший важливий об'єкт агресора.

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках із початку доби українські захисники відбили 38 штурмових дій окупантів.



Російські загарбники завдали 14 авіаційних ударів, скинувши 32 КАБи. Також здійснили 225 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема, один із реактивної системи залпового вогню.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Південно-Слобожанському – ворог 4 рази штурмував позиції Сил оборони в районах Довгенького й Кам'янки.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 4 атаки окупантів. Наші воїни відбили штурмові дії агресора в районах Степової Новоселівки, Загризового та в бік Голубівки й Петропавлівки.

На Лиманському – росіяни атакували 7 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Рідкодуб і Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки ворог 1 раз атакував позиції наших захисників.

На Краматорському – 12 боєзіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 18 атак в районах Торецька, Диліївки й у бік Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському – наші воїни зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка й Олексіївка.

Карта бойових дій за 16.06.2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке й у бік Запоріжжя та Шевченко.

На Гуляйпільському – захисники відбили 4 наступальні дії російських підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 2 штурми поблизу Нестерянки.

На Придніпровському – українські воїни відбили атаку російських загарбників у районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявили.

Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат у живій силі й техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Минулої доби загальні втрати Росії склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 3 бойових броньованих машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню,

177 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки окупантів.