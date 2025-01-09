Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Air Data News. Отмечается, что самолет был изготовлен компанией Textron Aviation в 2008 году и приобретен бразильским бизнесменом в 2020 году.

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На юге Бразилии разбился самолет

Бизнес-джет Cessna Citation CJ1+ разбился при попытке приземлиться в аэропорту туристического города на юге Бразилии.

На опубликованном видео с камеры наблюдения можно увидеть, как самолет мчится, вылетает за пределы взлетно-посадочной полосы, пересекает дорогу, а затем загорается и падает в море.

Самолет взорвался на пляже в Бразилии: смотрите видео

По данным местных властей, на борту было пять человек, в результате авиакатастрофы погиб пилот. Пассажиров – супругов и двух детей – спасли и доставили в местную больницу. Отмечается, что также пострадал по меньшей мере один человек, что был на пляже.

В Бразильском аэронавигационном реестре (RAB) впоследствии сообщили, что самолет Cessna был в нормальном статусе летной годности.