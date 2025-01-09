Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Air Data News. Зазначається, що літак був виготовлений компанією Textron Aviation у 2008 році та придбаний бразильським бізнесменом у 2020 році.

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На півдні Бразилії розбився літак

Бізнес-джет Cessna Citation CJ1+ розбився під час спроби приземлитися в аеропорту туристичного міста на півдні Бразилії.

На опублікованому відео з камери спостереження можна побачити, як літак мчить, вилітає за межі злітно-посадкової смуги, перетинає дорогу, а потім загоряється і падає в море.

Літак вибухнув на пляжі в Бразилії: дивіться відео

За даними місцевої влади, на борту було п'ятеро людей, внаслідок авіакатастрофи загинув пілот. Пасажирів – подружжя та двох дітей – врятували та доставили до місцевої лікарні. Зазначається, що також постраждала щонайменше одна людина, що була на пляжі.

В Бразильському аеронавігаційному реєстрі (RAB) згодом повідомили, що літак Cessna був у нормальному статусі льотної придатності.