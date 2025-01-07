Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение аэропорта в соцсети Х.

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Самолет занесло на взлетно-посадочной полосе

Представитель Air Canada Express Питер Фицпатрик заявил журналистам CNN, что их самолет с рейсовым номером AC2259 вылетел из Сент-Джонса в Ньюфаундленде, но "не смог добраться до терминала", в результате чего всех пассажиров пересадили на автобус.

Судно авиакомпании Air Canada Express не смогло осуществить безопасную посадку из-за проблем с шасси. Пилотам пришлось совершить опасный маневр, во время которого крыло и двигатель самолета задели бетон на земле.

Причина вероятной проблемы с шасси неизвестна, заявила авиакомпания, добавив: "Из уважения к процессу расследования мы не можем делать предположения и не имеем дополнительной информации для предоставления на данный момент",

– пишет издание.

По словам одного из пассажиров Эйдена О'Каллаган, опасность возникла, когда самолет проскользнул по взлетно-посадочной полосе. Другая пассажирка Никки Валентайн отметила, что люди в салоне услышали звук, "похожий на автомобильную аварию", и увидели из иллюминаторов пламя на левом борту самолета.

В результате жесткой посадки самолета среди экипажа и пассажиров погибших нет. Некоторые из них получили легкие травмы.

Момент посадки самолета: смотреть видео

Подобная ситуация произошла в Южной Корее

Напомним, 29 декабря в аэропорту Муан во время разбился самолет Jeju Air. В авиакатастрофе тогда было много погибших и пострадавших, лишь двум людям из 181 удалось выжить. Предварительно, самолет мог упасть из-за неисправности шасси.