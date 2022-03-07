Зеленский обратил внимание на мощное национальное движение, которое там развернулось. И отметил, что украинцы, в отличие от россиян, дубинок и автозаков не боятся.
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Мы не боимся и не отступаем
"Мы не отступаем. А тот, кто повторял: "Мы один народ" – точно не рассчитывал на такую реакцию", – отметил президент.
На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там на улицах и площадях мы никогда еще не видели. И какое для России – как страшный сон,
– подчеркнул Зеленский.
И подытожил: "Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок. Не боимся танков и пулеметов. Когда на нашей стороне главное – правда. Как сейчас".
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