Зеленський звернув увагу на потужний національний рух, який там розгорнувся. І зауважив, що українці, на відміну від росіян, кийків та автозаків не бояться.

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Ми не боїмося і не відступаємо

"Ми не відступаємо. А той, хто повторював: "Мы один народ", – точно не розраховував на таку реакцію", – зазначив президент.

На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який там на вулицях і площах ми ніколи ще не бачили. І який для Росії – як страшний сон,

– наголосив Зеленський.

І підсумував: "Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кийків. Не боїмося танків і кулеметів. Коли на нашому боці головне – правда. Як зараз".

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