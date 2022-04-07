Кроме того, российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих войск в отдельных районах Юга. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Обратите внимание Россияне активизировались в направлении Северодонецка, – Генштаб ВСУ
Украинские войска на Юге не дают покоя российским оккупантам. Поэтому захватчики пытаются остановить их продвижение.
На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах,
– заявили в Генштабе.
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