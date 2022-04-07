Крім того, російські окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх військ в окремих районах Півдня. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зауважте Росіяни активізувалися у напрямку Сєвєродонецька, – Генштаб ЗСУ

Українські війська на Півдні не дають спокою російським окупантам. Тому загарбники намагаються зупинити їхнє просування.

На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних Сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах,

– заявили у Генштабі.

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