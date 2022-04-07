Об активизации российских военных в направлении Северодонецка сообщили в Генштабе ВСУ. Об этом было сказано в сводках 7 апреля по состоянию на 18 часов.

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Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении,

говорится в сообщении Генштаба.

В Генштабе добавили, что оккупанты пытаются продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.

Также они будут совершать наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое.

Все попытки наступления вражеских сил не имели успеха, констатировали в Генштабе.

Россияне активизировались в направлении Северодонецка: коротко

После того как российские военные покинули Киевскую и Черниговскую область, начали поступать сообщения об активизации врага в направлении Северодонецка.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в планах россиян наступление на Северодонецк .

4 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты планируют наступление на Славянск и Северодонецк .

Луганщина очутилась под плотным огнем агрессора. В Северодонецке оккупанты перебили газопровод . Также в результате вражеских обстрелов было разрушено 10 многоэтажек .

Из-за многочисленных обстрелов глава Луганской ОВА Гайдай призывает не медлить с эвакуацией .

По предварительной информации, враг не смог войти в Новотошковское, из-за чего обстрелял Северодонецк и Лисичанск.