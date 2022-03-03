Часть вражеских сил направлена ​​на Мариуполь.

В Генштабе ВСУ сообщили актуальную информацию на Таврическом направлении. Сообщается, что противник совершил введение части оперативных резервов – в БТГр.

К теме На Сиверщине враг вынужден вводить резервы, чтобы продолжать атаки

Российский оккупант прибег к этим действиям, пытаясь продолжить наступление в направлении Запорожья.

Часть вражеских сил направлена ​​на Мариуполь, который под непрерывным обстрелом.