На Сиверщине россияне силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа пытаются получить преимущество на направлении Чернигов - Киев. Они хотят удержаться возле Любеча и Мены.

К теме Оккупанты понесли значительные потери в направлении Коростеня: теперь не наступают

Хотят возобновить наступление на Киев

Кроме этого, силы батальонной тактической группы продвигаются в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев). Однако прорваться им не удается

Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева ввели дополнительно одну БТГр,

– рассказали в Генштабе ВСУ,

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