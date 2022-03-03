На Сіверщині росіяни силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу намагаються здобути перевагу на напрямку Чернігів – Київ. Вони хочуть утриматись біля Любеча та Мени.
До теми Окупанти зазнали значних втрат у напрямку Коростеня: тепер не наступають
Хочуть відновити наступ на Київ
Крім цього, сили Одночасно, сили батальйонної тактичної групи просуваються у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ). Однак прорватися їм не вдається
Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва ввели додатково одну БТГр,
– розповіли у Генштабі ЗСУ,
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Як визначити техніку окупантів / Інфографіка фонду "Повернись живим"