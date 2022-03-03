На Сіверщині росіяни силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу намагаються здобути перевагу на напрямку Чернігів – Київ. Вони хочуть утриматись біля Любеча та Мени.

До теми Окупанти зазнали значних втрат у напрямку Коростеня: тепер не наступають

Хочуть відновити наступ на Київ

Крім цього, сили Одночасно, сили батальйонної тактичної групи просуваються у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ). Однак прорватися їм не вдається

Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва ввели додатково одну БТГр,

– розповіли у Генштабі ЗСУ,

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!



Як визначити техніку окупантів / Інфографіка фонду "Повернись живим"