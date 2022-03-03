Українські військові продовжують успішно боротися проти окупантів. Так, у напрямку Коростеня наступ противника зупинився після значних втрат.

Важливо На Сіверщині ворог змушений вводити резерви, щоб продовжувати атаки

Також на Поліссі окупанти зосереджують зусилля на Київському напрямку, але зазнають значні втрати серед особового складу та техніки. Але досі намагаються блокувати Київ з північного та північно-західного напрямків.

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Допис Генштабу ЗСУ

На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився. Наступальних дій не здійснює.