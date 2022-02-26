Вооруженные силы Украины с Силами территориальной обороны ведут упорные бои. Они стараются не допустить, чтобы враг закрепился на левом берегу реки Днепр.

К теме На Слобожанщине россияне пытаются захватывать населенные пункты, двигаясь к Старобельску

"Призываем добровольцев теробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!", – заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Враг деморализован

ВСУ сообщили, что в акватории Черного моря Воздушным силам Украины удалось зенитным ракетным подразделением уничтожить российский истребитель Су-30 СМ.

Генштаб отметил, что российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Боевой дух украинских воинов высок! Вместо этого войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и продовольствия. Противник несет значительные потери,

– сообщили в ВСУ.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Текст публикации Генштаба ВСУ

Войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и еды. Противник несет значительные потери. Так, ориентировочные потери личного состава – более 3 000 человек, танков – около 100, ББМ – около 540, пушек – 15, ЗРК "Бук" – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18. Также российские оккупанты массово покидают технику и убегают. Победа будет за нами! Вместе победим!