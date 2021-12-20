Местные СМИ пишут, что сильный ливень и ветер в регионе начались внезапно и повлекли за собой немало разрушений.

Важно Число жертв супертайфуна на Филиппинах резко возросло

Так, к примеру, из-за сильного ливня в районе Арсуз провинции Хатай упали 2 моста и перевернулась лодка. В районе Самандага жители не смогли попасть в свои дома, ведь их подтопило большое количество воды. Также в районе Самандага пришлось прекратить футбольный матч.

Заместитель городского головы Арсузу Сами Устюн отметил, что в городе приняли меры предосторожности в связи с непогодой и работы продолжаются.

Обратите внимание! Сильные осадки не прекращались 2 дня.

На юге Турции ливень вызвал немало разрушений / Фото TRT Haber

Лишь недавно ураган в Анталии валил деревья и сносил крыши домов, авиасообщение пришлось временно остановить.

Стихийные бедствия в мире

Несколько дней назад Филиппины накрыл тайфун "Рай", который назвали сильнейшим в этом году. Число погибших возросло с 75 до 208. А в американском штате Кентукки после нескольких торнадо погибли уже более 80 человек.

Последствия сокрушительного торнадо в Кентукки: смотрите видео