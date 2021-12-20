Місцеві ЗМІ пишуть, що сильна злива та вітер у регіоні почались раптово і спричинила чимало руйнувань.

Важливо Кількість жертв супертайфуну на Філіппінах різко зросла

Так, до прикладу, через сильну зливу в районі Арсуз провінції Хатай впали 2 мости та перекинувся човен. У районі Самандаг мешканці не змогли потрапити у свої будинки, адже їх підтопила велика кількість води. Також в районі Самандаг довелося припинити футбольний матч.

Заступник міського голови Арсузу Самі Устюн зазначив, що в місті вжили запобіжних заходів у зв’язку із негодою і роботи тривають.

Зверніть увагу! Сильні опади не припинялися 2 дні.



На півдні Туреччини злива спричинила чимало руйнувань / Фото TRT Haber

Лише нещодавно ураган в Анталії валив дерева та зносив дахи з будинків, авіасполучення довелося тимчасово зупинити.

Стихійні лиха у світі

Додамо, що декілька днів тому Філіппіни накрив тайфун "Рай", який назвали найсильнішим цього року. Кількість загиблих зросла від 75 до 208. А в американському штаті Кентуккі після кількох торнадо загинули вже понад 80 людей.