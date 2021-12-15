Наймолодша жертва потужного торнадо, який вдарив по штату Кентуккі, – двомісячна дівчинка Оклін Кун. Коли її батьки дізналися, що наближається буревій, то спробували сховатися від стихії в будинку тещі.

До теми 74 загиблих, 100 зниклих безвісти: наслідки нищівного торнадо в Кентуккі

Однак вони не встигли й торнадо наздогнав їх просто перед домом. Потужний вітер видер маленьку дівчинку з автокрісла у машині та протягнув кілька метрів. Батько встиг її схопити.

Здавалося, що дівчинка не дуже постраждала, однак у лікарні у неї виявили сильну кровотечу в мозку. Немовля провело кілька днів під апаратами штучної підтримки життя. Потім батьки схвалили найважче рішення у своєму житті – від'єднати її від них.

Я не хотів, аби вона продовжувала страждати. Це дуже тяжко! Мені не вистачатиме її плачу, коли будила мене вночі. Я сумуватиму за тим, коли вона не сходила з рук і хотіла, аби ми її ще трішки попестили в обіймах. Я буду дуже сильно сумувати!

– розповів батько Оклін – Дуглас Кун.

Загинули понад 80 людей

У місті Мейфілд, яке найбільше постраждало внаслідок проходження торнадо, загинули понад 80 людей. Більшість будинків – зруйновані. З висоти здається, що місто пережило війну.

Торнадо завдав великої шкоди Кентуккі: дивіться сюжет 24 каналу



Людей про наближення стихії попереджали сиренами. Багато встигли відправитись до родичів чи друзів у безпечні місця, однак не всім було куди їхати. Хтось вирішив ховатися у підвалах власних будинків. Одній з мешканок Мейфілда вдалось врятуватись в туалеті.

Всюди був такий страхітливий гуркіт. Потім я почула свист і виникло відчуття, що він все затягує. Це було дуже страшно!

– поділилась місцева мешканка Марта Томас.



Не всім мешканцям було куди тікати від урагану / Фото Getty Images

Людей під уламками шукають досі

Найбільше жертв виявили на місцевій фабриці з виготовлення свічок. Під час стихії там працювало близько 100 робітників. Потужний торнадо з легкістю потрощив металеві конструкції фабрики та багато людей опинилися під уламками.

Я почув дивний гуркіт. Подумав, що це, мабуть, великий град або щось схоже. Потім зірвало дах. Я був біля стіни – вона просто впала на мене, тому опинився на підлозі. Люди поруч кричали, були дуже перелякані,

– розповів працівник фабрики Джим Дуглас.

Жертв може бути значно більше

Зараз у місті тривають пошуково-рятувальні роботи. Місцева влада попереджає, що це ще далеко не всі жертви.

"Це найбільш руйнівна подія в історії Кентуккі. Ми втратили багато наших братів і сестер. Шкода величезна, цілі райони зруйновані. Дуже складно пояснити іншим американцям масштаби збитків тут – в окрузі Грейс. Нічого, що було на шляху торнадо, не встояло!", – підсумував губернатор Кентуккі Енді Бішер.



Мейфілд вщент зруйнований / Фото Getty Images

5 тисяч на поховання

Президент США Джо Байден оголосив Кентуккі – зоною стихійного лиха. З федерального бюджету мають виділити кошти для надання допомоги потерпілим. 15 грудня Байден відправиться в зону лиха. Він відвідає Мейфілд і поспілкується з тими, кому вдалося вижити.

Читайте також Вижив після торнадо: зворушливі фото кота та його власників на руїнах дому в США

Ті, хто втратили свої домівки, живуть у тимчасових прихистках, облаштованих у місцевих школах, церквах і спортивних залах. Влада штату оголосила, що виділить кожній сім'ї по 5 тисяч доларів для поховання загиблих родичів.

Поки в низці округів Кентуккі не відновили постачання електроенергії. Люди досі без води та тепла. Місцева влада заявляє, що на ремонт мереж може піти до 2 тижнів.



Влада обіцяє допомогти потерпілим / Скриншот з відео

Крім того, у соцмережах створили багато волонтерських груп, які збирають допомогу жителям Кентуккі. Волонтери вже забезпечили потерпілих жителів Мейфілда теплим одягом і речами першої необхідності.

Торнадо в США: головне