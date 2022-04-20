На Юге ВСУ нанесли 11 ударов по позициям россиян ночью 20 апреля

На Юге Украины ситуация остается напряженной и тревожной. Однако ночью 20 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли 11 ударов по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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В настоящее время украинская сторона уточняет потери со стороны оккупантов.

В течение ночи (20 апреля – 24 канал) нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было нанесено 11 поражений вражеских позиций,

– сообщили в пресс-службе.

Российские военные изо всех сил пытаются атаковать украинские позиции на Юге. Однако они получают отпор и остаются на своем рубеже обороны.

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