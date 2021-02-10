Юлия Навальная покинула Россию
Жена российского оппозиционера Алексея Навального, Юлия, вылетела из России в Германию.
Источник:Интерфакс
Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" в немецкий Франкфурт-на-Майне.
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Причины поездки Навальной пока неизвестны. Жена оппозиционера пока еще не комментировала эту информацию
Навальную уже дважды задерживали в России
► Впервые российские силовики задержали жену Навального 23 января, через несколько дней после возвращения семьи на родину.
Тогда женщина сама опубликовала соответствующее фото с автозака. Навальная попала в полицейский участок "Сокол", однако вскоре ее отпустили.
► Через неделю, 31 января, жена оппозиционера присоединилась к протестующим в Москве. Однако, не пробыла там и нескольких минут, как ее снова повезли в участок.
Тогда ее отпустили, однако под обязательство явиться на заседание суда 1 февраля. Женщину обвинили в "несанкционированном проведении демонстраций".
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