Творческая чета редко делится личным с фанами и старается оберегать свой союз от сплетен и провокационных вопросов журналистов. Поэтому, похоже, все пожелания фронтмен The Hardkiss Юлия Санина озвучила мужу сам на сам, а в инстаграме опубликовала его трогательное фото с домашним любимцем.

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Мой именинник. Люблю тебя,

– лаконично написала Юлия Санина.

Звезда поздравила любимого с самого утра. Она заказала для него аппетитный тортик с фруктами, который упаковала в милую нежно-розовую коробку. Валерий Бебко, которого публика знает как Вала, был растроган сладким презентом.

Добавим, 5-летний сын Даниил также подготовил отцу подарок. Вместе со знаменитой мамой он подписал и раскрасил открытку.

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С днем рождения Вала поздравили и звездные коллеги и друзья из шоу-бизнеса – Джамала, Монатик, жена Монатика Ирина Демичева.