Творче подружжя рідко ділиться особистим з фанами й намагається оберігати свій союз від пліток і провокативних запитань журналістів. Тому, схоже, всі побажання фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна озвучила чоловіку сам на сам, а в інстаграмі опублікувала його зворушливе фото з домашнім улюбленцем.

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Мій іменинник. Люблю тебе,

– лаконічно написала Юлія Саніна.

Зірка привітала коханого з самого ранку. Вона замовила для нього апетитний тортик з фруктами, який упакувала в милу ніжно-рожеву коробку. Валерій Бебко, якого публіка знає як Вала, був розчулений солодким презентом.

Додамо, 5-річний син Данило також підготував батьку подарунок. Разом зі знаменитою мамою він підписав і розфарбував листівку.

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З днем народження Вала привітали й зіркові колеги та друзі з шоу-бізнесу – Джамала, Монатік, дружина Монатіка Ірина Демічева.