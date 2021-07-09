Творче подружжя рідко ділиться особистим з фанами й намагається оберігати свій союз від пліток і провокативних запитань журналістів. Тому, схоже, всі побажання фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна озвучила чоловіку сам на сам, а в інстаграмі опублікувала його зворушливе фото з домашнім улюбленцем.
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Мій іменинник. Люблю тебе,
– лаконічно написала Юлія Саніна.
Зірка привітала коханого з самого ранку. Вона замовила для нього апетитний тортик з фруктами, який упакувала в милу ніжно-рожеву коробку. Валерій Бебко, якого публіка знає як Вала, був розчулений солодким презентом.
Додамо, 5-річний син Данило також підготував батьку подарунок. Разом зі знаменитою мамою він підписав і розфарбував листівку.
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З днем народження Вала привітали й зіркові колеги та друзі з шоу-бізнесу – Джамала, Монатік, дружина Монатіка Ірина Демічева.