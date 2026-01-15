Гендиректор Укрпочты иронично отреагировал на пакет "Новой почты" в видео НАБУ с Тимошенко
- Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский иронизировал над наличием пакета Новой почты в видео НАБУ с Юлией Тимошенко.
- Смелянский отметил, что Тимошенко могла бы "пользоваться Укрпочта Банк, а не держать деньги в пакете "Новой почты".
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский с иронией отреагировал на наличие пакета "Новой почты" в видео со следственными действиями НАБУ у Юлии Тимошенко. Топ-менеджер также объяснил, почему политика "настигла карма".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Игоря Смелянского в фейсбуке.
Как Смелянский отреагировал на пакетик "Новой почты" в видео с Тимошенко?
Игорь Смелянский написал, что Юлия Владимировна могла проголосовать за Укрпочта Банк и держать деньги именно там, а не в пакете "Новой почты".
Но она всегда не любила меня и Укрпочту и всегда голосовала против нас. Как говорится – кто не любит Укрпочту, того настигает карма,
– сыронизировал гендиректор Укрпочты.
Справочно! Игорь Смелянский имел в виду в своей заметке банк на базе Укрпочты, который может помочь обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины, так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.
Верховная Рада голосовала за закон № 13018-д по развитию финансовой инклюзии, который как раз-таки и должен был позволить создать банк на базе Укрпочты. Юлия Тимошенко, согласно данным с сайта украинского парламента, воздержалась от голосования.
Смелянский также пошутил, что пакеты Укрпочты "имеют антикоррупционный характер". Ведь в них средства и запрещенные вещи не пересылают.
Какое наказание может грозить Тимошенко в случае доказательства вины в деле о взяточничестве?
Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии 24 Канала рассказала, что ВАКС вскоре рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения к Юлии Тимошенко по делу о взятках парламентариям. Прокурор будет просить суд о залог для политика в размере 50 миллионов гривен.
Сейчас Юлии Тимошенко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины о предложении неправомерной выгоды должностным лицам. За такое могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества или без нее.
Сама же Тимошенко свою вину не признает, а также утверждает, что опубликованные НАБУ пленки не имеют к ней отношения. Политик также сказала, что она докажет свою невиновность в суде.