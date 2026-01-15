Гендиректор Укрпошти іронічно відреагував на пакет "Нової пошти" у відео НАБУ з Тимошенко
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський з іронією відреагував на наявність пакета "Нової пошти" в відео зі слідчими діями НАБУ у Юлії Тимошенко. Топменеджер також пояснив, чому політикиню "наздогнала карма".
Як Смілянський відреагував на пакетик "Нової пошти" у відео з Тимошенко?
Ігор Смілянський написав, що Юлія Володимирівна могла проголосувати за Укрпошта Банк і тримати гроші саме там, а не в пакеті "Нової пошти".
Але вона завжди не любила мене та Укрпошту і завжди голосувала проти нас. Як то кажуть – хто не любить Укрпошту, того наздоганяє карма,
– зіронізував гендиректор Укрпошти.
Довідково! Ігор Смілянський мав на увазі у своєму дописі банк на базі Укрпошти, який може допомогти забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.
Верховна Рада голосувала за закон № 13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії, який якраз-таки і мав дозволити створити банк на базі Укрпошти. Юлія Тимошенко, згідно з даними з сайту українського парламенту, утрималася від голосування.
Смілянський також пожартував, що пакети Укрпошти "мають антикорупційний характер". Адже в них кошти та заборонені речі не пересилають.
Яке покарання може загрожувати Тимошенко у разі доведення провини в справі про хабарництво?
Речниця САП Ольга Постолюк у коментарі 24 Каналу розповіла, що ВАКС невдовзі розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу до Юлії Тимошенко у справі щодо хабарів парламентарям. Прокурор проситиме суд про заставу для політикині у розмірі 50 мільйонів гривень.
Наразі Юлії Тимошенко інкриміновано вчинення злочину передбаченого статтею Кримінального кодексу України про пропозицію неправомірної вигоди службовим особам. За таке можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна або без неї.
Сама ж Тимошенко свою провину не визнає, а також стверджує, що опубліковані НАБУ плівки не мають до неї стосунку. Політикиня також сказала, що вона доведе свою невинність у суді.