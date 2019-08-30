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      Юлия Соколовская: что известно о новом министре социальной политики

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      Юлия Соколовская
      Юлия Соколовская / facebook.com/yuliya.sokolovskaya.568

      Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседании в четверг, 29 августа, одобрила новый состав Кабинета Министров Украины. Юлия Соколовская стала новой главой Министерства социальной политики.

      Состав нового правительства, в том числе и кандидатуру Соколовской, которая на посту сменила Андрея Реву, поддержал 281 народный депутат. Следовательно 24 канал предлагает ознакомиться с биографией нового министра социальной политики.

      Читайте также: Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины

      Карьера Юлии Соколовской

      После Революции Достоинства Соколовская работала директором одного из департаментов Министерства экономического развития и торговли Украины, а в 2015 году перешла в министерство финансов, где возглавляла департамент расходов бюджета социальной сферы (до 2016 года). Впоследствии, до 2017 года, руководила департаментом по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата правительства.

      Впоследствии Соколовская руководила направлением по стратегии, прозрачности и развитию eHealth "Поддержка реформы здравоохранения" проекта USAID/Deloitte, была также советником в Минфине.

      Интересно, что летом 2019 года Соколовская преподавала на тренингах для депутатов от "Слуги народа" в Трускавце.

      Образование нового министра социальной политики

      Юлия Соколовская в 2007 году закончила Киевский национальный экономический университет. А в 2016 – Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

      Кроме того, министр училась в IMF's Institute for Capacity Development.

      Декларация Соколовской

      В собственности мужа министра Александра Соколовского есть дом на 56 квадратных метров в Хмельницкой области и два земельных участка. В 2018 году глава Минсоцполитики заработала почти 120 тысяч гривен.

      Соколовская и социальные сети: что публикует министр

      Юлия Соколовская имеет страницу в социальной сети Facebook, где часто публикует снимки из личной жизни – об отдыхе, цветах, путешествиях и культурных мероприятиях.

      Юлия Соколовская / facebook.com/yuliya.sokolovskaya.568


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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Публикации Юлия Соколовська Министерство социальной политики
      Источник: 24 канал
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