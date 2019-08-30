Юлія Соколовська: що відомо про нову міністерку соціальної політики

Верховна Рада 9-го скликання на своєму першому засіданні у четвер, 29 серпня, схвалила новий склад Кабінету Міністрів України. Юлія Соколовська стала новою очільницею Міністерства соціальної політики.

Склад нового уряду, зокрема і кандидатуру Соколовської, яка на посаді замінила Андрія Реву, підтримав 281 народний депутат. Відтак 24 канал пропонує ознайомитись із біографією нової міністерки соціальної політики.

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Кар'єра Юлії Соколовської

Після Революції гідності Соколовська працювала директором одного з департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а у 2015 році перейшла у міністерство фінансів, де очолювала департамент видатків бюджету соціальної сфери (до 2016 року). Згодом, до 2017 року, керувала департаментом з питань стратегічного планування та координації державної політики Секретаріату уряду.

Згодом Соколовська керувала напрямом зі стратегії, прозорості та розвитку eHealth "Підтримка реформи охорони здоров’я" проекту USAID / Deloitte, була також радником у Мінфіні.

Цікаво, що влітку 2019 року Соколовська викладала на тренінгах для депутатів від "Слуги народу" в Трускавці.

Освіта нової міністерки соціальної політики

Юлія Соколовська у 2007 році закінчила Київський національний економічний університет. А у 2016 – Національну академію державного управління при президенті України.

Крім того, міністерка навчалася у IMF’s Institute for Capacity Development.

Декларація Соколовської

У власності чоловіка міністерки Олександра Соколовського є будинок на 56 квадратних метрів на Хмельниччині та дві земельних ділянки. У 2018 році очільниця мінсоцполітики заробила майже 120 тисяч гривень.

Соколовська і соціальні мережі: що публікує міністерка

Юлія Соколовська має сторінку у соціальній мережі Facebook, куди вона часто публікує знімки з особистого життя – відпочинок, квіти, подорожі та культурні заходи.

Юлія Соколовська / facebook.com/yuliya.sokolovskaya.568



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