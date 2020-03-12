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      Юлия Соколовская стала заместителем Ермака

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      Бывшая министр социальной политики теперь будет занимать должность заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Соответствующее решение уже подписал президент Владимир Зеленский.

      Указ про її призначення опублікували на сайті президента України.

      Зверніть увагу Від 70 до 220 тисяч: зарплати нового Кабміну вп'ятеро вищі за заробітки попереднього

      Що відомо про Юлію Соколовську

      • Юлія Соколовська народилася 12 квітня 1985 року у Києві. Вступила у Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Вона пройшла навчання у Національній академії управління при Президентові України. Також навчалася за кількома РСМ програмами: GIZ, ЮНІСЕФ, Об'єднаний Віденський Інститут, Інститут МВФ та Всесвітній банк.
      • У 2009 році влаштувалася у департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації. Там вона працювала на різних посадах. У 2014 році Юлія Соколовська очолила департамент документообігу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
      • З 2016 року Соколовська була керівницею департаменту з питань стратегічного планування та координації державної політики секретаріату Кабміну. У серпні 2019 року Соколовську призначили міністеркою соціальної політики України.

      Декларація заступниці керівника Офісу Президента

      Юлія Соколавська володіє земельною ділянкою на Київщині та двома квартирами. Одна з них розташована у столиці, інша – у мість Хмільник, що на Вінниччині.

      Біографію Юлії Соколовської читайте за посиланням

      У 2018 році отримала 1 мільйон 184 тисячі 551 гривню від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою нова заступниця керівника ОП має 3 тисячі доларів та 2 тисячі євро.

       
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Офіс Президента Юлия Соколовська Новости политики
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