Юлія Соколовська стала заступницею Єрмака

Колишня міністерка соціальної політики тепер обійматиме посаду заступниці керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Відповідне рішення вже підписав президент Володимир Зеленський.

Указ про її призначення опублікували на сайті президента України.

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Що відомо про Юлію Соколовську

Юлія Соколовська народилася 12 квітня 1985 року у Києві. Вступила у Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Вона пройшла навчання у Національній академії управління при Президентові України. Також навчалася за кількома РСМ програмами: GIZ, ЮНІСЕФ, Об'єднаний Віденський Інститут, Інститут МВФ та Всесвітній банк.

У 2009 році влаштувалася у департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації. Там вона працювала на різних посадах. У 2014 році Юлія Соколовська очолила департамент документообігу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Київської міської державної адміністрації. Там вона працювала на різних посадах. У 2014 році Юлія Соколовська Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. З 2016 року Соколовська була керівницею департаменту з питань стратегічного планування та координації державної політики секретаріату Кабміну. У серпні 2019 року Соколовську призначили міністеркою соціальної політики України.

Декларація заступниці керівника Офісу Президента

Юлія Соколавська володіє земельною ділянкою на Київщині та двома квартирами. Одна з них розташована у столиці, інша – у мість Хмільник, що на Вінниччині.

Біографію Юлії Соколовської читайте за посиланням

У 2018 році отримала 1 мільйон 184 тисячі 551 гривню від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою нова заступниця керівника ОП має 3 тисячі доларів та 2 тисячі євро.