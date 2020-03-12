20:28
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Окремий карантин для ОПЗЖопців. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Юлія Соколовська стала заступницею Єрмака

      -
      Юлія Соколовська – нова заступниця керівника Офісу Президента / my.ua

      Колишня міністерка соціальної політики тепер обійматиме посаду заступниці керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Відповідне рішення вже підписав президент Володимир Зеленський.

      Указ про її призначення опублікували на сайті президента України.

      Зверніть увагу Від 70 до 220 тисяч: зарплати нового Кабміну вп'ятеро вищі за заробітки попереднього

      Що відомо про Юлію Соколовську

      • Юлія Соколовська народилася 12 квітня 1985 року у Києві. Вступила у Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Вона пройшла навчання у Національній академії управління при Президентові України. Також навчалася за кількома РСМ програмами: GIZ, ЮНІСЕФ, Об'єднаний Віденський Інститут, Інститут МВФ та Всесвітній банк.
      • У 2009 році влаштувалася у департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації. Там вона працювала на різних посадах. У 2014 році Юлія Соколовська очолила департамент документообігу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
      • З 2016 року Соколовська була керівницею департаменту з питань стратегічного планування та координації державної політики секретаріату Кабміну. У серпні 2019 року Соколовську призначили міністеркою соціальної політики України.

      Декларація заступниці керівника Офісу Президента

      Юлія Соколавська володіє земельною ділянкою на Київщині та двома квартирами. Одна з них розташована у столиці, інша – у мість Хмільник, що на Вінниччині.

      Біографію Юлії Соколовської читайте за посиланням

      У 2018 році отримала 1 мільйон 184 тисячі 551 гривню від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою нова заступниця керівника ОП має 3 тисячі доларів та 2 тисячі євро.

       
      Україна закриває 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні: перелік
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Юлія Соколовська Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:33 ЄС та коронавірус: чи переживе економіка Європи пандемію
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 19:04 Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони
      Ірина Полицька
      сьогодні , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      11 березня , 19:42 Топ-5 електрокамінів
      сьогодні , 18:35 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук