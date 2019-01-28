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      Юлия Тимошенко уверенно приближается к победе, – социология

      379 Читати новину українською
      Опрос
      Опрос / iap.org.ua

      Юлия Тимошенко остается безусловным лидером президентской гонки и опережает всех своих конкурентов почти вдвое.

      Такие данные проведенного в середине января социологического исследования обнародовал сегодня директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

      По его словам, Юлия Тимошенко уверенно держит первое место. Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батькивщины" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).

      Далее идет Владимир Зеленский – 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко – по 11,9%.

      Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019 года. Участие в опросе приняли 2004 респондента (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и г. Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Юлия Тимошенко Петр Порошенко Юрий Бойко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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