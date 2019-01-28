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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Юлія Тимошенко впевнено наближається до перемоги, – соціологія

      1003 Читать новость на русском
      Опитування
      Опитування / iap.org.ua

      Юлія Тимошенко залишається беззаперечним лідером президентських перегонів і випереджає всіх своїх конкурентів майже вдвічі.

      Такі дані проведеного в середині січня соціологічного дослідження оприлюднив сьогодні директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий.

      За його словами, Юлія Тимошенко впевнено тримає перше місце. Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за лідера "Батьківщини" проголосували би 20,2% (серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах).

      Далі йде Володимир Зеленський – 12,6%. Третє місце ділять між собою Юрій Бойко та Петро Порошенко – по 11,9%.

      Опитування проводила аналітична група "Соціопрогноз" на замовлення Інституту аналізу та прогнозування з 17 по 26 січня 2019 року. Участь в опитуванні взяли 2004 респонденти (від 18 років і старші) в 24 областях України та м. Києві. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко Володимир Зеленський ВО Батьківщина Юрій Бойко Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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