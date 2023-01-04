Видео "приветствие" распространили российские СМИ. Во время своей речи певица сказала, что за десятки лет россиян пытались превратить в "аморфную биомассу", передает 24 канал.

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Чичерина обратилась к "укропам"

Прокремлевская активистка говорила, что русский народ "терпел, когда на Донбассе расстреливали их бабушек на огородах и электриков на столбах". Кроме того, она вспомнила о других сказочных зверствах украинцев, на которые якобы весь цивилизованный мир закрывает глаза.

Посоветую укропам: сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших ГУЛАГах. И вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все,
– говорит сумасшедшая.

Кроме того, Чичерина обратилась и к россиянам. Она призвала "всех верных" выбрать кем они хотят стать: бессмертными героями или бесславными предателями.

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Как отреагировали в соцсети

Комментаторы мгновенно принялись критиковать это видео. Некоторые из них отметили, что у России проблема с психиатрическими больницами, ведь они потеряли свою пациентку. Другие намекают на то, что Чичерина "поймала передоз", ведь на видео ее "хорошо штырило".

Почему критикуют новогоднее обращение Путина

  • Российский диктатор записал самое длинное обращение к русскому населению. Его продолжительность составила более 9 минут, а сам выступил на фоне массовки в военной форме.
  • Всю речь Путин посвятил войне с Украиной. Это свидетельствует о том, что тема войны – главная проблема в России, а не так, как пытаются это продемонстрировать в Кремле, что "военная операция" не касается большинства.
  • В видеообращении российский военный преступник кашлял, это означало, что, вероятно, видео не перезаписывали, потому что не нуждались в этом, ведь Путин формально выполнил свою задачу, а это обращение не больше, чем формальность.