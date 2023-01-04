Видео "приветствие" распространили российские СМИ. Во время своей речи певица сказала, что за десятки лет россиян пытались превратить в "аморфную биомассу", передает 24 канал.

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Чичерина обратилась к "укропам"

Прокремлевская активистка говорила, что русский народ "терпел, когда на Донбассе расстреливали их бабушек на огородах и электриков на столбах". Кроме того, она вспомнила о других сказочных зверствах украинцев, на которые якобы весь цивилизованный мир закрывает глаза.

Посоветую укропам: сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших ГУЛАГах. И вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все,

– говорит сумасшедшая.

Кроме того, Чичерина обратилась и к россиянам. Она призвала "всех верных" выбрать кем они хотят стать: бессмертными героями или бесславными предателями.

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Как отреагировали в соцсети

Комментаторы мгновенно принялись критиковать это видео. Некоторые из них отметили, что у России проблема с психиатрическими больницами, ведь они потеряли свою пациентку. Другие намекают на то, что Чичерина "поймала передоз", ведь на видео ее "хорошо штырило".

Примите во внимание! Российская певица Юлия Чичерина уже 8 лет гастролирует исключительно в зоне боевых действий в Украине. В России называют "бьющимся символом Донбасса", а в октябре 2022 года Путин присвоил ей звание заслуженной артистки РФ. Помнят ли еще россияне ее творчество – неизвестно, поскольку последние 8 лет оно постоянно находится на оккупированных россиянами территориях и поддерживает боевиков незаконных вооруженных формирований и убийц из России.

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