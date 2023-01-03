Об этом 24 каналу рассказал психолог Валентин Ким. По его словам, приветствия Владимира Зеленского и Владимира Путина очень отличаются по содержанию и значению, а также такие обращения должны ретранслировать состояние общества, но в приветствии Путина есть нюанс.
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Новый формат для Зеленского
Психолог Валентин Ким разобрал новогодние поздравления и сделал выводы об их основе.
Поздравление президента Украины с 2023 годом стало первым поздравлением, в котором он не "играет", а является таким, какой он есть, то есть человек, который находится в контексте современных событий.
Приветствие Владимира Зеленского – это, можно сказать, мощная рефлексия и констатация. Он просто перечислил наши состояния, он просто обратил внимание на то, что мы все вместе пережили,
– отметил Валентин Ким.
По мнению психолога, самым главным в этом приветствии стало то, что президент и народ Украины находятся в едином эмоциональном поле.
Массовка для Путина
В поздравлении Владимира Путина психолог заметил попытки оправдаться. Он отметил контекст, заложенный в обращение, что, мол, они все это делали не зря и не собираются жалеть о начале войны.
Психолог назвал главное отличие в поздравлении Зеленского и Путина: смотрите видео
Также было заметно, что в обращении Путина заложена суть того, что они вроде бы делали все правильно и все это было для того, чтобы Россия отразилась от Запада, напавшего бы на Россию, если бы Россия на него не напала.
Это обращение-оправдание. Это обращение, которое пытается сформировать россиян вокруг ключевого тезиса – "все делается правильно", а такое очень часто говорят тогда, когда есть сомнения,
– отметил Ким.
Массовка позади Путина напомнила психологу обращение четырехлетней давности Бойко-Рабиновича, где также за ними стояли какие-то люди и ничего не делали. В этом Валентин Ким заметил определенный символизм, и сказал, что это значит, что люди должны стоять в форме позади своего лидера и стоять, терпеть и ждать.
В чем проблема российского общества
Валентин Ким рассказал, что перед тем как оценивать ретранслирует ли обращение Путина настроения россиян, следует вспомнить, что российское общество не является субъектом политических отношений. В отличие от украинского, оно не влияет на смену власти.
В России вообще, так сложилось, общество сформировано по принципу "единоначалия" – есть один лидер, которому принадлежит вся полнота власти, который может переложить ответственность на любую часть населения, часть общества и он является единственным субъектом,
– сказал психолог.
С учетом этого психолог делает вывод, что обращение Путина не отражает настроения общества, а отражает представление Кремля о том, какими должны быть настроения общества. По мнению Валентина Кима, российская пропаганда, сделав это обращение, отлично справилась с задачей показать российскому обществу, какой должна быть его роль.
Что не так с обращением Путина
- Российский диктатор записал самое длинное обращение к русскому населению. Его продолжительность составила более 9 минут, а сам он выступил на фоне массовки в военной форме.
- Всю речь Путин посвятил войне с Украиной. Это свидетельствует о том, что тема войны – главная проблема в России, а не так, как пытаются это продемонстрировать в Кремле, что "военная операция" не касается большинства.
- В видеообращении российский военный преступник кашлял, это означало, что, вероятно, видео не перезаписывали, потому что не нуждались в этом, ведь Путин формально выполнил свою задачу, а это обращение не больше, чем формальность.