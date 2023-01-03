Об этом 24 каналу рассказал психолог Валентин Ким. По его словам, приветствия Владимира Зеленского и Владимира Путина очень отличаются по содержанию и значению, а также такие обращения должны ретранслировать состояние общества, но в приветствии Путина есть нюанс.

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Новый формат для Зеленского

Психолог Валентин Ким разобрал новогодние поздравления и сделал выводы об их основе.

Поздравление президента Украины с 2023 годом стало первым поздравлением, в котором он не "играет", а является таким, какой он есть, то есть человек, который находится в контексте современных событий.

Приветствие Владимира Зеленского – это, можно сказать, мощная рефлексия и констатация. Он просто перечислил наши состояния, он просто обратил внимание на то, что мы все вместе пережили,

– отметил Валентин Ким.

По мнению психолога, самым главным в этом приветствии стало то, что президент и народ Украины находятся в едином эмоциональном поле.

Массовка для Путина

В поздравлении Владимира Путина психолог заметил попытки оправдаться. Он отметил контекст, заложенный в обращение, что, мол, они все это делали не зря и не собираются жалеть о начале войны.

Психолог назвал главное отличие в поздравлении Зеленского и Путина: смотрите видео

Также было заметно, что в обращении Путина заложена суть того, что они вроде бы делали все правильно и все это было для того, чтобы Россия отразилась от Запада, напавшего бы на Россию, если бы Россия на него не напала.

Это обращение-оправдание. Это обращение, которое пытается сформировать россиян вокруг ключевого тезиса – "все делается правильно", а такое очень часто говорят тогда, когда есть сомнения,

– отметил Ким.

Массовка позади Путина напомнила психологу обращение четырехлетней давности Бойко-Рабиновича, где также за ними стояли какие-то люди и ничего не делали. В этом Валентин Ким заметил определенный символизм, и сказал, что это значит, что люди должны стоять в форме позади своего лидера и стоять, терпеть и ждать.

В чем проблема российского общества

Валентин Ким рассказал, что перед тем как оценивать ретранслирует ли обращение Путина настроения россиян, следует вспомнить, что российское общество не является субъектом политических отношений. В отличие от украинского, оно не влияет на смену власти.

В России вообще, так сложилось, общество сформировано по принципу "единоначалия" – есть один лидер, которому принадлежит вся полнота власти, который может переложить ответственность на любую часть населения, часть общества и он является единственным субъектом,

– сказал психолог.

С учетом этого психолог делает вывод, что обращение Путина не отражает настроения общества, а отражает представление Кремля о том, какими должны быть настроения общества. По мнению Валентина Кима, российская пропаганда, сделав это обращение, отлично справилась с задачей показать российскому обществу, какой должна быть его роль.

Что не так с обращением Путина