Так было и в новогоднем поздравлении российского диктатора. СМИ смогли определить личность еще одного предполагаемого статиста Кремля.

Важно Банальные заявления и попытки оправдать войну: как речь Путина показала его слабости – анализ ISW

Путин в обращении использовал массовку из актеров и статистов

Сервис распознавания лиц определил находящегося слева за спиной президента России юношу. Похоже, что его зовут Тимофей. Примечательно, что у парня на груди красуется звезда Героя России, но за последние 3 года ни один человек с таким именем официально эту награду не получал.

Статист Путина, по имени Тимофей / Фото "Зеркало недели"

Добавим, что в новогоднем обращении Путин якобы с российскими военными, воюющими против Украины. Однако среди "бойцов" заметили уже известных статистов. Кремлевского диктатора слушала выстроенная в несколько рядов ряженая массовка – в российской форме и георгиевских лентах.

Но в сети узнали некоторых "бойцов "СВО". Среди них – сотрудница Федеральной службы охраны России, регулярно появляющаяся в сюжетах с Путиным в разных образах.

Любопытно! С начала коронавирусной пандемии Путин все чаще изолируется от публики. Даже для пропагандистских сюжетов для встреч с Путиным нанимают "статистов".

Что сказал Путин в новогоднем обращении

Когда россияне атаковали Украину ракетами, Путин записал новогоднее обращение. Он оправдывал войну и упоминал "страшный Запад". Наговорил Путин на 10 минут. Рассказывал традиционную сказку о "сложном годе" и важных шагах к полному суверенитету России.

Путин выдал ряд очередных упреков в сторону Запада. Рассказывал абсурдные вещи, якобы западные элиты годами лицемерно заявляли о мирных намерениях.