Так було і у новорічному привітанні російського диктатора. ЗМІ змогли визначити особистість ще одного ймовірного статиста Кремля.

Важливо Банальні заяви й спроби виправдати війну: як промова Путіна показала його слабкості – аналіз ISW

Путін у зверненні використав масовку з акторів та статистів

Сервіс розпізнавання облич визначив юнака, який перебуває ліворуч за спиною президента Росії. Схоже, що його звати Тимофій. Примітно, що у хлопця на грудях красується зірка Героя Росії, але за останні 3 роки жодна людина з таким ім'ям офіційно цієї нагороди не отримувала.

Статист Путіна, на ім'я Тимофій / Фото "Дзеркало тижня"

Додамо, що у новорічному зверненні Путін нібито з російськими військовими, які воюють проти України. Однак серед "бійців" помітили вже відомих статистів. Кремлівського диктатора слухала вишикована у кілька рядів ряджена масовка – у російській формі і георгіївських стрічках.

Але в мережі впізнали деяких "бійців "СВО". Серед них – співробітниця Федеральної служби охорони Росії, котра регулярно з'являється в сюжетах з Путіним у різних образах.

Цікаво! З початку коронавірусної пандемії Путін все частіше ізолюється від публіки. Навіть для пропагандистських сюжетів для зустрічей з Путіним наймають"статистів".

Що Путін сказав у новорічному зверненні

Коли росіяни атакували Україну ракетами, Путін записав новорічне звернення. Він виправдовував війну та згадував "страшний Захід". Наговорив Путін аж на 10 хвилин. Розповідав традиційну казку про "складний рік" та важливі кроки до повного суверенітету Росії.

Путін видав низку чергових закидів у бік Заходу. Розказував абсурдні речі, мовляв, західні еліти роками лицемірно заявляли про мирні наміри.