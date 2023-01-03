Про це 24 каналу розповів психолог Валентин Кім. За його словами, привітання Володимира Зеленського та Владіміра Путіна дуже відрізняються за змістом і значенням, а також такі звернення повинні ретранслювати стан суспільства, але в привітанні Путіна є нюанс.

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Новий формат для Зеленського

Психолог Валентин Кім розібрав новорічні привітання та зробив висновки щодо їх підґрунтя.

Привітання президента України із 2023 роком стало першим привітанням, в якому він не "грає", а є таким, яким він є, тобто людиною, яка перебуває в контексті сучасних подій.

Привітання Володимира Зеленського – це, можна сказати, потужна рефлексія і констатація. Він просто перелічив наші стани, він просто звернув увагу на те, що ми всі разом прожили,

– зазначив Валентин Кім.

На думку психолога, найголовнішим у цьому привітанні стало те, що президент і народ України перебувають в єдиному емоційному полі.

Масовка для Путіна

У привітанні Владіміра Путіна психолог помітив спроби виправдатись. Він відзначив контекст, який було закладено у звернення, що, мовляв, вони все це робили не дарма і не збираються шкодувати про розв'язання війни.

Психолог назвав головну відмінність у привітанні Зеленського та Путіна: дивіться відео

Також було помітно, що у зверненні Путіна закладено суть того, що вони начебто робили все правильно і все це було для того, щоб Росія відбилась від Заходу, який напав би на Росію, якби Росія на нього не напала.

Це звернення-виправдовування. Це звернення, яке намагається сформувати росіян навколо ключової тези – "все робиться правильно", а таке дуже часто кажуть тоді, коли є сумніви,

– зазначив Кім.

Масовка позаду Путіна нагадала психологу звернення чотирирічної давності Бойка-Рабіновича, де також позаду них стояли якісь люди і нічого не робили. В цьому Валентин Кім помітив певний символізм, і сказав що це означає, що люди мають стояти в однострої позаду свого лідера і стояти, терпіти та чекати.

В чому проблема російського суспільства

Валентин Кім розповів, що перед тим, як оцінювати чи ретранслює звернення Путіна настрої росіян, варто пригадати, що російське суспільство не є суб'єктом політичних відносин. На відміну від українського, воно не впливає на зміну влади.

В Росії взагалі, так склалось, суспільство сформоване за принципом "єдиноначалля" – є один лідер, якому належить уся повнота влад, який може перекласти відповідальність на будь-яку частину населення, частину суспільства і він є єдиним суб'єктом,

– сказав психолог.

З огляду на це, психолог робить висновок, що звернення Путіна не відображає настрої суспільства, а відображає уявлення Кремля про те, якими мають бути настрої суспільства. На думку Валентина Кіма, російська пропаганда, зробивши це звернення, чудово впоралась із завданням показати російському суспільству, якою має бути його роль.

Що не так зі зверненням Путіна