Відео "привітання" поширили російські ЗМІ. Під час своєї промови співачка сказала, що за десятки років росіян намагались перетворити в "аморфну біомасу", передає 24 канал.

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Чічєріна звернулась до "укропів"

Прокремлівська активістка говорила, що російський народ "терпів, коли на Донбасі розстрілювали їхніх бабусь на городах та електриків на стовпах". Крім того, вона згадала про інші казкові звірства українців, на які нібито весь цивілізований світ закриває очі.

Пораджу укропам: здавайтесь, всі ваші гріхи вимерзнуть в наших ГУЛАГах. І ви повернетесь чистенькими в наш російський мир, який переплавить усе,

– говорить божевільна.

Окрім того, Чічєріна звернулась і до росіян. Вона закликала "всіх вірних" вибрати ким вони хочуть стати: безсмертними героями чи безславними зрадниками.

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Як відреагували в соцмережі

Коментатори миттєво взялися критикувати це відео. Деякі з них зазначили, що в Росії проблема з психіатричними лікарнями, адже вони загубили свою пацієнтку. Інші натякають на та, що Чічєріна "зловила передоз", адже на відео її "добряче штирило".

Зауважте! Російська співачка Юлія Чічєріна вже 8 років гастролює виключно у зоні бойових дій в Україні. У Росії її називають "символом Донбасу, що б'ється", а в жовтні 2022 року Путін надав їй звання заслуженої артистки РФ. Чи пам'ятають ще росіяни її творчість – невідомо, оскільки останні 8 років вона постійно перебуває на окупованих росіянами територіях та підтримує бойовиків незаконних збройних формувань та вбивць з армії Росії.

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