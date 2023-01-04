Відео "привітання" поширили російські ЗМІ. Під час своєї промови співачка сказала, що за десятки років росіян намагались перетворити в "аморфну біомасу", передає 24 канал.
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Чічєріна звернулась до "укропів"
Прокремлівська активістка говорила, що російський народ "терпів, коли на Донбасі розстрілювали їхніх бабусь на городах та електриків на стовпах". Крім того, вона згадала про інші казкові звірства українців, на які нібито весь цивілізований світ закриває очі.
Пораджу укропам: здавайтесь, всі ваші гріхи вимерзнуть в наших ГУЛАГах. І ви повернетесь чистенькими в наш російський мир, який переплавить усе,
– говорить божевільна.
Окрім того, Чічєріна звернулась і до росіян. Вона закликала "всіх вірних" вибрати ким вони хочуть стати: безсмертними героями чи безславними зрадниками.
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Як відреагували в соцмережі
Коментатори миттєво взялися критикувати це відео. Деякі з них зазначили, що в Росії проблема з психіатричними лікарнями, адже вони загубили свою пацієнтку. Інші натякають на та, що Чічєріна "зловила передоз", адже на відео її "добряче штирило".
Чому критикують новорічне звернення Путіна
- Російський диктатор записав найдовше звернення до російського населення. Його тривалість склала понад 9 хвилин, а сам він виступив на фоні масовки у військовій формі.
- Усю промову Путін присвятив війні з Україною. Це свідчить про те, що тема війни – головна проблема в Росії, а не так, як намагаються це продемонструвати у Кремлі, що, мовляв, "військова операція" не стосується більшості.
- У відеозверненні російський військовий злочинець кашляв, це означало, що, ймовірно, відео не перезаписували, бо не мали в цьому потреби, адже Путін формально виконав своє завдання, а це звернення не більше, ніж формальність.