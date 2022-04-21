Однако Комитет ЮНЕСКО удовлетворил требование украинской стороны. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Обратите внимание ЮНЕСКО запустила проект для сохранения украинского наследия Backup Ukraine

Победа культурного фронта, – Ткаченко

По его словам, это еще одна победа культурного фронта.

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани не состоится,

– заметил Ткаченко.

Он поблагодарил украинское представительство в ЮНЕСКО и коллег-министров, которые помогли нашему государству в этом шаге.

Последние новости о 45-й сессии ЮНЕСКО

Напомним, что 46 стран-участниц организации отказались участвовать в 45-й сессии, пока ее возглавляет Россия.

В конце марта Ткаченко призвал перенести сессию из Казани во Львов.

Стоит посмотреть – Ткаченко о повреждении украинских достопримечательностей: смотрите видео