ЮНЕСКО призвала прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международными нормативными документами.

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ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших,
– говорится в сообщении организации.

Во время атаки повреждения получили музеи

Отмечают, что предварительная оценка в Одессе выявила повреждение нескольких музеев, расположенных на территории Всемирного наследия, в частности, Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея.

"Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубым щитом, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года", — отметили в сообщении.

К слову, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации.

Что известно об атаке на Одессу: главное

  • Российские оккупанты атаковали Одессу 20 июля: разрушено админздание, повреждены офисные помещения, многоквартирные дома, учебное заведение, лицей, детский сад и автомобили.
  • Ранения получили 8 человек, среди которых 3 сотрудника ГСЧС.
  • Под завалами обнаружили погибшего 21-летнего охранника.
  • Из-за атаки повреждения и разрушения получили объекты портовой инфраструктуры и складские помещения частного предприятия в Одесском районе.
  • В ходе ночной атаки повредило здание генерального консульства Китайской Народной Республики.