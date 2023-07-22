ЮНЕСКО призвала прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международными нормативными документами.

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ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших,

– говорится в сообщении организации.

Во время атаки повреждения получили музеи

Отмечают, что предварительная оценка в Одессе выявила повреждение нескольких музеев, расположенных на территории Всемирного наследия, в частности, Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея.

"Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубым щитом, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года", — отметили в сообщении.

К слову, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации.

Что известно об атаке на Одессу: главное