ЮНЕСКО закликала припинити напади на культурні цінності, що захищені міжнародними нормативними документами.

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ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих,

– ідеться у повідомленні організації.

Під час атаки пошкоджень зазнали музеї

Зазначають, що попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що розташовані на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею.

"Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року", – зазначили в повідомленні.

До слова, раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації.