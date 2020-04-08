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      ЮНЕСКО заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Крыму

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      Ухудшение ситуации в аннексированном Крыму / rbc.ua

      Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Россией Крыму. В частности речь идет о нарушении прав человека.

      В докладах представителей ЮНЕСКО констатируется дальнейшее ухудшение ситуации, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

      Важно Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму: реакция ЕС

      Организация приводит конкретные факты нарушений:

      • прав человека;
      • притеснений национальных меньшинств;
      • свободы прессы, безопасности журналистов;
      • защиты культурного наследия;
      • препятствий в доступе к образованию на родном языке.

      Отмечается, что 6 апреля состоялась десятая информационная встреча по вопросам ситуации в временно аннексированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО. Во время встречи были представлены доклады офисов верховного комиссара ООН по правам человека, представителя по свободе прессы ОБСЕ, международного совета по охране памятников и исторических мест.

      По результатам встречи подтвердили сохранение проблематики аннексированного Крыма в списке приоритетов деятельности ЮНЕСКО.

      Что известно о нарушении прав человека в Крыму

      • Россия оккупировала украинский полуостров в феврале 2014 года. С тех пор в Крыму регулярно фиксируют нарушения прав человека.
      • Спецназовцы ФСБ регулярно задерживают крымчан на оккупированном полуострове. Обычно их обвиняют в хранении оружия, чаще всего – безосновательно.
      • Недавно Владимир Путин наделил правом собственности землей в оккупированном Крыму только россиян. Это означает, что люди, которые не имеют гражданства РФ, но на законных основаниях до оккупации получили в собственность земельные участки, теперь должны их или продать в течение года, или получить российский паспорт.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины
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