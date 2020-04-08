ЮНЕСКО заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Крыму

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Россией Крыму. В частности речь идет о нарушении прав человека.

В докладах представителей ЮНЕСКО констатируется дальнейшее ухудшение ситуации, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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Организация приводит конкретные факты нарушений:

прав человека;

притеснений национальных меньшинств;

свободы прессы, безопасности журналистов;

защиты культурного наследия;

препятствий в доступе к образованию на родном языке.

Отмечается, что 6 апреля состоялась десятая информационная встреча по вопросам ситуации в временно аннексированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО. Во время встречи были представлены доклады офисов верховного комиссара ООН по правам человека, представителя по свободе прессы ОБСЕ, международного совета по охране памятников и исторических мест.

По результатам встречи подтвердили сохранение проблематики аннексированного Крыма в списке приоритетов деятельности ЮНЕСКО.

Что известно о нарушении прав человека в Крыму