ЮНЕСКО заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Крыму
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Россией Крыму. В частности речь идет о нарушении прав человека.
В докладах представителей ЮНЕСКО констатируется дальнейшее ухудшение ситуации, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
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Организация приводит конкретные факты нарушений:
- прав человека;
- притеснений национальных меньшинств;
- свободы прессы, безопасности журналистов;
- защиты культурного наследия;
- препятствий в доступе к образованию на родном языке.
Отмечается, что 6 апреля состоялась десятая информационная встреча по вопросам ситуации в временно аннексированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО. Во время встречи были представлены доклады офисов верховного комиссара ООН по правам человека, представителя по свободе прессы ОБСЕ, международного совета по охране памятников и исторических мест.
По результатам встречи подтвердили сохранение проблематики аннексированного Крыма в списке приоритетов деятельности ЮНЕСКО.
Что известно о нарушении прав человека в Крыму
- Россия оккупировала украинский полуостров в феврале 2014 года. С тех пор в Крыму регулярно фиксируют нарушения прав человека.
- Спецназовцы ФСБ регулярно задерживают крымчан на оккупированном полуострове. Обычно их обвиняют в хранении оружия, чаще всего – безосновательно.
- Недавно Владимир Путин наделил правом собственности землей в оккупированном Крыму только россиян. Это означает, что люди, которые не имеют гражданства РФ, но на законных основаниях до оккупации получили в собственность земельные участки, теперь должны их или продать в течение года, или получить российский паспорт.
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